В голосовании на выборах в окружную администрацию приняло участие 65% избирателей округа, 40% из них проголосовало за кандидата А. Сколько процентов избирателей данного округа отдала голос за этого кандидата?
Алгебра
В голосовании на выборах в окружную администрацию приняло участие 65% избирателей округа, 40% из них проголосовало за кандидата А. Сколько процентов избирателей данного округа отдала голос за этого кандидата?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40% = 0,4 65% = 0,65 0,4 * 0,65 = 0,26 = 26% Ответ: 26% от числа всех избирателей проголосовало за кандидата.
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