Как найти площадь равнобедренного треугольника, если известна сторона и периметр этого треугольника?
Геометрия
Как найти площадь равнобедренного треугольника, если известна сторона и периметр этого треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря какая сторона. 1) Если при основании, то из периметра вычесть, полученный результат разделить на 2 и умножить полученное на известную сторону. 2)Если боковая сторона, то из периметра вычесть это умноженное на 2 и полученный результат умножить на известную сторону.
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