Как найти площадь равнобедренного треугольника, если известна сторона и периметр этого треугольника?

Гость: Гость:

Смотря какая сторона. 1) Если при основании, то из периметра вычесть, полученный результат разделить на 2 и умножить полученное на известную сторону. 2)Если боковая сторона, то из периметра вычесть это умноженное на 2 и полученный результат умножить на известную сторону.