Проверачное слово к слову падеж

Русский язык
Проверачное слово к слову падеж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Падеж это словарное слово проверить нельзя надо запомнить как пишется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Как найти площадь равнобедренного треугольника, если известна сторона и периметр этого треугольника?
Ответить
Алгебра
В голосовании на выборах в окружную администрацию приняло участие 65% избирателей округа, 40% из них проголосовало за кандидата А. Сколько проценто...
Ответить
Русский язык
Какой падеж у слова домой
Ответить
Русский язык
Срочно придумать 5 прелогательных характерезующих слово дождь кроме уже преведеных :моросящий,слепой,обложной,грибной,спорый,полосьевый,косой,сильн...
Ответить
Русский язык
Упражнение 61 стр 81 по русс.языку
Ответить