Лабораторная работа №1. Тема: Строение и передвижение инфузории-туфельки. Цель: Изучить особенности строения и передвижения инфузории-туфельки. Оборудование: микроскоп, штативная лупа, предметное и покровное стёкла, пипетка...
Биология
Лабораторная работа №1. Тема: Строение и передвижение инфузории-туфельки. Цель: Изучить особенности строения и передвижения инфузории-туфельки. Оборудование: микроскоп, штативная лупа, предметное и покровное стёкла, пипетка, вата, культура инфузории-туфельки в пробирке ПОМОГИТЕЕЕ!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инфузория передвигается на воде и питается всем что попадется из еды на нее может сесть рак она двигается морем то есть не чего не делает и все
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