Из данных слов составь предложения так, чтобы в первом и втором предложениях на первом месте было подлежащее, в третьем предложении-второстепенный член предложения, а в четвёртом-сказуемое. 1) Не совсем, ещё, роса, сошла. 2)К...
Русский язык
Из данных слов составь предложения так, чтобы в первом и втором предложениях на первом месте было подлежащее, в третьем предложении-второстепенный член предложения, а в четвёртом-сказуемое. 1) Не совсем, ещё, роса, сошла. 2)Как в серебре, листья, сверкают. 3) Бабочки, порхают, весело. 4) Деловитые, жужжат, пчёлы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Роса сошла еще не совсем.2.Листья сверкают,как в серебре.3.Бабочки весело порхают.4.Жужжат деловитые пчелы.
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