Из данных слов составь предложения так, чтобы в первом и втором предложениях на первом месте было подлежащее, в третьем предложении-второстепенный член предложения, а в четвёртом-сказуемое. 1) Не совсем, ещё, роса, сошла. 2)К...

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Из данных слов составь предложения так, чтобы в первом и втором предложениях на первом месте было подлежащее, в третьем предложении-второстепенный член предложения, а в четвёртом-сказуемое. 1) Не совсем, ещё, роса, сошла. 2)Как в серебре, листья, сверкают. 3) Бабочки, порхают, весело. 4) Деловитые, жужжат, пчёлы.

Автор: Гость