Растения и животные центрального крыма

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Богата флора и разнообразна растительность Крыма. Это отчасти обусловлено хотя и древним, но сравнительно экстенсивным освоением природы полуострова в прошлом. Так, леса вместе с кустарниковыми зарослями в горном Крыму занимают около 50% территории, или 13% площади полуострова. В большинстве же средиземноморских стран — всего от 7 до 19%. В Крыму ботаники насчитывают 2602 вида дикорастущих, а вместе с культивируемыми — свыше 3600 видов только сосудистых растений — папоротникообразных, голосеменных и покрытосеменных. В степном Крыму насчитывается около 1200 видов; сто из них обитают только здесь, а остальные распространены и в горной части полуострова. Таким образом, на площади около 7 тыс. км2 горного Крыма обитает свыше 3500 видов растений. Это изумительное видовое богатство. Оно намного больше на единицу площади, чем во многих сопредельных странах. В странах Средиземноморья на площади 2,4 млн км2 насчитывается 19 934 вида дикорастущих и культурных растений. Следовательно, в горном Крыму на 1 тыс. км2приходится свыше 500 видов всех растений и около 360 — дикорастущих, а в Средиземноморье всего 8,3 вида. Флора Средиземноморья насчитывает представителей 171 семейства и 1649 родов растений, а Крыма — соответственно 142 и 772, что составляет около 83% и 47% от его флоры. Как и во всем Средиземноморье, в горном Крыму наибольшее число видов относится к сложноцветным и бобовым. На третьем месте по числу видов находятся злаки, а в Средиземноморье — гвоздичные. Последующие места в обоих регионах занимают крестоцветные и губоцветные. В Крыму сказывается соседство степной зоны умеренного пояса (с преобладанием злаков). Важно составить представление о ботанико-географических связях крымской флоры с флорами сопредельных и более отдаленных стран для более уверенного восстановления истории формирования территории и растительности полуострова, а также определения стран, из которых можно завозить сюда полезные растения с целью интродукции. Такую работу выполнили ученые ботаники Н. И. Рубцов, Л. П. Привалова и И. В. Крюкова. По их данным, в составе современной флоры Крыма больше половины средиземноморских видов, с учетом и эндемичных (встречающихся только на полуострове).