Выявите и опишите черты сходства и различий между божьей коровкой и стрекозой. определите значение этих насекомых в природе и жизни человека
Биология
Выявите и опишите черты сходства и различий между божьей коровкой и стрекозой. определите значение этих насекомых в природе и жизни человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н во первых отличается многим и думаю это и так понятно. значения: божья коровка поедает тлю и тем самым она помогает человеку не лишиться урожая. стрекоза честно говоря не знаю.
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