Кусок нагретого гранита массой 3кг помещают в воду. Гранит передает воде 12,6 кдж те??лоты, охлаждаясь на 10С. Какова уделеная теплоямкость камня. P.s помогите решить задачу с решение в столбик.
Физика
Кусок нагретого гранита массой 3кг помещают в воду. Гранит передает воде 12,6 кдж те??лоты, охлаждаясь на 10С. Какова уделеная теплоямкость камня. P.s помогите решить задачу с решение в столбик.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=3кг Q=12,6кДж=12600Дж Δt=10°С Найти: c=? Решение: Q=cmΔt c=Q/(m·Δt) c=12600Дж/(3кг·10°С)= 12600Дж /30(кг·°С)=420Дж/(кг·°С) Ответ: 420Дж/(кг·°С)
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