Кусок нагретого гранита массой 3кг помещают в воду. Гранит передает воде 12,6 кдж те??лоты, охлаждаясь на 10С. Какова уделеная теплоямкость камня. P.s помогите решить задачу с решение в столбик.

Физика

Кусок нагретого гранита массой 3кг помещают в воду. Гранит передает воде 12,6 кдж те??лоты, охлаждаясь на 10С. Какова уделеная теплоямкость камня. P.s помогите решить задачу с решение в столбик.

Автор: Гость