Хэлп!! помогите,не знаю как решать,аааа жизнь боль
Математика
Хэлп!! помогите,не знаю как решать,аааа жизнь боль
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Гость:
Попробуй возвести все в квадрат
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