Значение суммы трех чисел равно 240 Первое число в 2 раза больше чем 2 числа 3 число в 3 раза больше чем 1 и 2 числа вместе взятые найти эти числа

Математика

Значение суммы трех чисел равно 240 Первое число в 2 раза больше чем 2 числа 3 число в 3 раза больше чем 1 и 2 числа вместе взятые найти эти числа

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