Поезд движется со скоростью 20км/ч. При торможении до полной остановки он прошел расстояние 200м. Определите время в течении которого происходит торможение. Если не трудно можно полное решение:). Спасибо.

Физика
Поезд движется со скоростью 20км/ч. При торможении до полной остановки он прошел расстояние 200м. Определите время в течении которого происходит торможение. Если не трудно можно полное решение:). Спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Найти: Решение:  Согласно уравнению пути  т.к. конечная скорость отсутствует тогда: обратите внимание "-" указывает что поезд замедляется, в данном случае роли не играет, так что не учитываем. Ускорение распишем согласно формуле: Подставив в данную формулу в уравнение пути получаем: Откуда искомое тормозное время: 2. Решение: Используем безвременную формулу скорости для нахождения ускорения: Ускорение есть, отношение изменения скорости к затраченному на это время  Откуда тормозное время
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