Поезд движется со скоростью 20км/ч. При торможении до полной остановки он прошел расстояние 200м. Определите время в течении которого происходит торможение. Если не трудно можно полное решение:). Спасибо.

Гость: Гость:

Дано: Найти: Решение: Согласно уравнению пути т.к. конечная скорость отсутствует тогда: обратите внимание "-" указывает что поезд замедляется, в данном случае роли не играет, так что не учитываем. Ускорение распишем согласно формуле: Подставив в данную формулу в уравнение пути получаем: Откуда искомое тормозное время: 2. Решение: Используем безвременную формулу скорости для нахождения ускорения: Ускорение есть, отношение изменения скорости к затраченному на это время Откуда тормозное время