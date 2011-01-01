(x - 9 ..3../.7..) + 5 ..8./.21.. = 6 ..5./.14.. решите пж
Математика
(x - 9 ..3../.7..) + 5 ..8./.21.. = 6 ..5./.14.. решите пж
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