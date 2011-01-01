Существуют ли натуральные числа m и n, что m×n×(m-n)=2011? Дам 50 баллов♥
Математика
Существуют ли натуральные числа m и n, что m×n×(m-n)=2011? Дам 50 баллов♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таких чисел нет, так как 2011 это простое число, и поэтому не таких целых чисел, которые удовлетворяли бы уравнению mn(m - n) = 2011
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