План каждой главы второго тома романа Дубровский. Пожалуйста помогите

Гость: Гость:

План «Дубровского» по главам План 1 главы «Дубровского» 1. Близкие друзья 2. Ссора 3. Сговор Троекурова с Шабашкиным Глава 2. 1. А.Г. Дубровский проигрывает суд 2. Старый Дубровский заболевает Глава 3. 1. Нянька уведомляет о случившемся молодого Дубровского 2. Приезд Владимира в Кистенёвку Глава 4. 1. Кирила Петровича мучают угрызения совести 2. Приезд Троекурова к Дубровскому 3. Смерть старого Дубровского Глава 5. 1. Похороны А.Г. Дубровского 2. Приезд чиновников в Кистенёвку 3. Чиновники остаются в доме на ночь Глава 6. 1. Архип по распоряжению Владимира поджигает дом 2. Архип спасает кошку Глава 7. 1. Расследование случившегося пожара 2. В окрестностях появляется шайка разбойников Глава 8. 1. Появление молодого учителя-француза Дефоржа 2. Француз убивает медведя Глава 9. 1. В день храмового праздника 1 октября 2. Праздничное застолье в Покровском 3. Разговор о разбойниках Глава 10 1. Спицын и Дефорж в одной комнате. 2. Ограбление и запугивание Спицына ночью Глава 11. 1. Знакомство Дубровского с французом-учителем 2. Обмен документамиИсточник: http://ktoikak.com/plan-romana-dubrovskiy/ Энциклопедия полезных знаний © ktoikak.com