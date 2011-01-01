План каждой главы второго тома романа Дубровский. Пожалуйста помогите

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План каждой главы второго тома романа Дубровский. Пожалуйста помогите
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План «Дубровского» по главам План 1 главы «Дубровского» 1.      Близкие друзья 2.      Ссора 3.      Сговор Троекурова с Шабашкиным Глава 2. 1.      А.Г. Дубровский проигрывает суд 2.      Старый Дубровский заболевает Глава 3. 1.      Нянька уведомляет о случившемся молодого Дубровского 2.      Приезд Владимира в Кистенёвку Глава 4. 1.      Кирила Петровича мучают угрызения совести 2.      Приезд Троекурова к Дубровскому 3.      Смерть старого Дубровского Глава 5. 1.      Похороны А.Г. Дубровского 2.      Приезд чиновников в Кистенёвку 3.      Чиновники остаются в доме на ночь Глава 6. 1.      Архип по распоряжению Владимира поджигает дом 2.      Архип спасает кошку Глава 7. 1.      Расследование случившегося пожара 2.      В окрестностях появляется шайка разбойников Глава 8. 1.      Появление молодого учителя-француза Дефоржа 2.      Француз убивает медведя Глава 9. 1.      В день храмового праздника 1 октября 2.      Праздничное застолье в Покровском 3.      Разговор о разбойниках Глава 10 1.      Спицын и Дефорж в одной комнате. 2.      Ограбление и запугивание Спицына ночью Глава 11. 1.       Знакомство Дубровского с французом-учителем 2.       Обмен документамиИсточник: http://ktoikak.com/plan-romana-dubrovskiy/ Энциклопедия полезных знаний © ktoikak.com

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