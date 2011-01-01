Права и обязанности дворянства

Гость: Гость:

1) Права дворянства 1) Дворянство пользуется всеми гражданскими правами, подданным российским вообще принадлежащими. 2) Сверх сих общих прав, дворянство имеет то особенное 64 право, что оно свободно от личной службы очередной, но обязано непременно отправлять оную в гражданском или воинском звании не менее 10-ти лет по своему выбору, но без перехода, исключая случаев, особенным законом определенных. 3) Дворянство имеет особенное право приобретать недвижимые имения населенные, управляя ими по закону. 4) Дворянство имеет политические права в выборе и представлении, но не иначе, как на основании собственности. 5) Все свободные промыслы, дозволенные законом, открыты дворянству. Оно может вступать в купечество и другие звания, не теряя своего состояния.