Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных и обоснуйте его, обоснуйт?? три остальных неправильных ответа. Влияние крупного промышленного центра на окружающую территории в первую очередь выражается в виде ; А) Шум...

Биология

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных и обоснуйте его, обоснуйт?? три остальных неправильных ответа. Влияние крупного промышленного центра на окружающую территории в первую очередь выражается в виде ; А) Шумового загрязнения Б) Распространение различных запахов В) Распространение различных растворимых и твёрдых отходов поверхностными водами и воздушными потоками Г) Распугивания и уничтожения животных

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