Про воздуха Отгадай загадку напиши отгадку чего в комнате не видишь а жить без него не можешь Придумай и запиши свою загадку о воздухе
Окружающий мир
Про воздуха Отгадай загадку напиши отгадку чего в комнате не видишь а жить без него не можешь Придумай и запиши свою загадку о воздухе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идёшь по улице и дишишь чем свежим ты дишишь?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Слева от знака равенства Вставьте между цифрами знаки + так чтобы получилось верн??е равенство 1) 5 6 7 8 9=152
Математика
В парке посадили 45 тополей,34 клена и несколько рябин.Всего посадили 98 деревьев.Сколько рябин посадили в парке?
Литература