Про воздуха Отгадай загадку напиши отгадку чего в комнате не видишь а жить без него не можешь Придумай и запиши свою загадку о воздухе

Окружающий мир

Про воздуха Отгадай загадку напиши отгадку чего в комнате не видишь а жить без него не можешь Придумай и запиши свою загадку о воздухе

Автор: Гость