Про воздуха Отгадай загадку напиши отгадку чего в комнате не видишь а жить без него не можешь Придумай и запиши свою загадку о воздухе

Окружающий мир
Про воздуха Отгадай загадку напиши отгадку чего в комнате не видишь а жить без него не можешь Придумай и запиши свою загадку о воздухе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идёшь по улице и дишишь чем свежим ты дишишь?
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