Сочинение: Словесный портрет одного из одноклассников(можно своего) ДАЮ 30 БАЛЛОВ
Литература
Сочинение: Словесный портрет одного из одноклассников(можно своего) ДАЮ 30 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один из моих друзей: Петя. Он мой одноклассник. Петя учится не очень хорошо,но за ,то он очень хороший человек.Он всегда протянет руку помощи при необходимость.Мы знакомы не так давно,но за это время я хорошо узнала Петю,и поняла,что с ним всегда весело,интересно и есть о чем поговорить,ведь он разносторония личность.
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