Сочинение: Словесный портрет одного из одноклассников(можно своего) ДАЮ 30 БАЛЛОВ

Гость: Гость:

Один из моих друзей: Петя. Он мой одноклассник. Петя учится не очень хорошо,но за ,то он очень хороший человек.Он всегда протянет руку помощи при необходимость.Мы знакомы не так давно,но за это время я хорошо узнала Петю,и поняла,что с ним всегда весело,интересно и есть о чем поговорить,ведь он разносторония личность.