Запишите часное в виде обыкновенной дроби и если возможно обратите ее в десятичную: А)15:2 Б)23:5 В)9:6 Г)25:15 Д)12:18 Е)9:12 Ж)33:6 З)15:12

Математика

Запишите часное в виде обыкновенной дроби и если возможно обратите ее в десятичную: А)15:2 Б)23:5 В)9:6 Г)25:15 Д)12:18 Е)9:12 Ж)33:6 З)15:12

Автор: Гость