Запишите часное в виде обыкновенной дроби и если возможно обратите ее в десятичную: А)15:2 Б)23:5 В)9:6 Г)25:15 Д)12:18 Е)9:12 Ж)33:6 З)15:12
Математика
Запишите часное в виде обыкновенной дроби и если возможно обратите ее в десятичную: А)15:2 Б)23:5 В)9:6 Г)25:15 Д)12:18 Е)9:12 Ж)33:6 З)15:12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 целый 1/2 4 целый 3/5 1 целый 1/2 1целый 2/3 2/3 3/4 5целый 1/2 1 целый 1/4
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