Из четырех монет одна фальшивая и отличается по весу от остальных, имеющих одинак??вый вес. Как выделить ее двумя взвешиваниями на весах с двумя чашками без гирь? Можно ли при этом выяснить, легче ли она остальных?

Гость: Гость:

Допустим фальшивая монета легче, тогда поступаеМ так.В каждую чашу ставим по 2 монета.Где фальшивая монета, это чаша будет выше,чем другая чаша. А потом убираем монеты из той чаши, которая была ниже.А потом оставшийся 2 монету ставим по одной на чашу.Где чаша выше , это и есть фальшивая монета.А если не знаем фальшивая монета легче или тяжелее, надо будет еще 1 взвешивания. В этом случае, после первой взвешиваний, надо каждую 2 монету проверить.Точно таким и способом.