Сочинение-рассуждение на тему, роль фразеологизмов в русском языке.
Русский язык
Сочинение-рассуждение на тему, роль фразеологизмов в русском языке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразеологизмы делают нашу речь красочнее. Без них наша речь не была бы таким красочным!
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