Как составить сказку,план сказки
Литература
Как составить сказку,план сказки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну выбири одну краткую сказку Например:Красная шапочка,или Ребка можно Колобок еще. Измени что-то добавь вместо него удивительное и в конце сделай так чтобы все были счастливы удачи! ;-)
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