У трубчатого гриба споры образуются в ______________ У пластинчатого гриба споры образ??ются на ___________ шляпки.
Биология
У трубчатого гриба споры образуются в ______________ У пластинчатого гриба споры образ??ются на ___________ шляпки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутри шляпки на пластинках
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