У трубчатого гриба споры образуются в ______________ У пластинчатого гриба споры образ??ются на ___________ шляпки.

Биология

У трубчатого гриба споры образуются в ______________ У пластинчатого гриба споры образ??ются на ___________ шляпки.

Автор: Гость