Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли?Не менее 2-х причин.

Окружающий мир
Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли?Не менее 2-х причин.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Формирование природных зон связано с изменением соотношения тепла и влаги на поверхности Земли, со сменой поясов, глобальным потеплением, сдвигом климата.
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