По графику определите скорость движения велосипедиста в момент времени 2 с Напишите уравнение движения
Физика
По графику определите скорость движения велосипедиста в момент времени 2 с Напишите уравнение движения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из графика видно, что скорость за одинаковые промежутки времени (t=1c), меняется на одинаковую величину (ΔS=3 м) ⇒ скорость постоянна V=3 м/с
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