Выпишите из стихотворения по два примера слов ,которые склоняются ,и два примера слов ,которые спрягаются . Обучение во сне – это то, что надо, – за мученья вам и мне лучшая награда! Я согласен хоть сейчас лечь и просвети...

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Выпишите из стихотворения по два примера слов ,которые склоняются ,и два примера слов ,которые спрягаются . Обучение во сне – это то, что надо, – за мученья вам и мне лучшая награда! Я согласен хоть сейчас лечь и просветиться, только пусть быстрее класс в спальню превратится! Доску прочь и парты вон! Лёжа без движенья, я смотрю учебный сон «Члены предложенья». Вижу: вертится земля, лес в Сибири валят. Может быть, учителя хоть во сне похвалят? Я контрольных не боюсь, в лодырях не числюсь. В хорошисты не пробьюсь,- так хотя бы высплюсь!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Класс (сущ.) я(местоимение) контрольных (прилагательное) Все эти части речи изменяются по падежам ,то есть склоняются смотрю  вертится не пробьюсь  Это глаголы .Они спрягаются .
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