В равностороннем треугольнике ABC со стороной a точки M, N, P, Q расположены так, как по??азано на рисунке. Известно, что MA + AN = PC + CQ = a. Найдите NOQ
Геометрия
В равностороннем треугольнике ABC со стороной a точки M, N, P, Q расположены так, как по??азано на рисунке. Известно, что MA + AN = PC + CQ = a. Найдите NOQ
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Гость:
См фото Что не понятно - спрашивайте. на KF не обращайте внимания, для себя начертил, чтобы понять
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