В равностороннем треугольнике ABC со стороной a точки M, N, P, Q расположены так, как по??азано на рисунке. Известно, что MA + AN = PC + CQ = a. Найдите NOQ

Геометрия
В равностороннем треугольнике ABC со стороной a точки M, N, P, Q расположены так, как по??азано на рисунке. Известно, что MA + AN = PC + CQ = a. Найдите NOQ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
См фото Что не понятно - спрашивайте. на KF не обращайте внимания, для себя начертил, чтобы понять
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Утроенная сумма двух последовательных натуральных чисел равна 27. найдите эти чис??а.
Ответить
Геометрия
Решите пожалуйста 9(а)
Ответить
Русский язык
Выпишите из стихотворения по два примера слов ,которые склоняются ,и два примера слов ,которые спрягаются . Обучение во сне – это то, что надо, ...
Ответить
Литература
1 что в басне свинья под дубом аллегорического,иносказательного,а что могло бы произойти в жизни 2 какой описывает иван андреевич крылов свинью ...
Ответить
Окружающий мир
Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли?Не менее 2-х причин.
Ответить