Переведите пожалуйста на английский -Добрый день. -Здравствуйте. -Вы живёте в г??роде? -Да. -Вы не можете уделить немного времени и ответить на мои вопросы? -Хорошо спрашивайте. -Вам нравится жить в городе? -И да и нет....

Английский язык

Переведите пожалуйста на английский -Добрый день. -Здравствуйте. -Вы живёте в г??роде? -Да. -Вы не можете уделить немного времени и ответить на мои вопросы? -Хорошо спрашивайте. -Вам нравится жить в городе? -И да и нет. -Почему да? -Потому что в городе есть театры цирк кинотеатры. Можно передвигаться на трамваях троллейбусах такси . -А почему нет? -Потому что из-за большого количества машин воздух в городе загрязнён. -Спасибо за ваши ответы,до свидания! -До свидания!

Автор: Гость