Сочинение : Прекрасным может быть любой уголок природы в Любое время года в любо?? местности

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Сочинение : Прекрасным может быть любой уголок природы в Любое время года в любо?? местности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без разницы где мы находимся и в какое время года, мы можем любоваться природой потому, что она прекрасна и не постоянна. В одном и том же месте, но в разное время года, месяца и дня она меняется. Летом например все зеленое, цветут цветы, поют птицы. Осенью все желто - красное, пение птиц стихает но появляется шелест листьев и легкий свист прохладного ветра. Зимой все деревья в инее, словно осыпаны серебром, везде сугробы и кое где проглядывает сухая трава. Свист ветра усиливается, но это не портит картину, а наоборот делает ее еще прекрасней, ведь как красиво когда ветер поднимает и кружит снег. Весной бегут ручьи, природа просыпается, все зеленеет и распускаются почки на деревьях. Разве что то может быть прекраснее, чем пробуждение природы ото сна. В любое время года природа прекрасна. Главное это наше душевное состояние. Это то как мы относимся к природе и насколько ее любим!
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