Рабочий за 7 часовой рабочий день изготавливает 56 деталей, а его ученик за 4 часа в ??ень изготавливает 24 такие детали.Сколько всего деталей изготавливают за 1 час рабочий и его ученик?
Математика
Рабочий за 7 часовой рабочий день изготавливает 56 деталей, а его ученик за 4 часа в ??ень изготавливает 24 такие детали.Сколько всего деталей изготавливают за 1 час рабочий и его ученик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=(56:7)+(24:4) х=8+6 х=14 Ответ: за один час рабочий и его ученик изготавливают 14 деталей
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