Рабочий за 7 часовой рабочий день изготавливает 56 деталей, а его ученик за 4 часа в ??ень изготавливает 24 такие детали.Сколько всего деталей изготавливают за 1 час рабочий и его ученик?

Математика

Рабочий за 7 часовой рабочий день изготавливает 56 деталей, а его ученик за 4 часа в ??ень изготавливает 24 такие детали.Сколько всего деталей изготавливают за 1 час рабочий и его ученик?

Автор: Гость