Замени сочетания слов одним словом."Играть на барабане; начать барабанить;закончить барабанить;"

Русский язык
Замени сочетания слов одним словом."Играть на барабане; начать барабанить;закончить барабанить;"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Барабанить, пробарабанить забарабанить отбарабанить
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