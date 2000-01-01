Конечными или бесконечными являются множества: а) целых отрицательных однозначных чисел; б) множество натуральных пятизначных чисел; в) множество натуральных чисел

Математика
Конечными или бесконечными являются множества: а) целых отрицательных однозначных чисел; б) множество натуральных пятизначных чисел; в) множество натуральных чисел
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) конечное, Б) конечное, В) бесконечное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста Если человек работает 15 дн. через 5 дн. И при том он получает 2000 р. за сутки
Ответить
Русский язык
Решите плиз надо очень
Ответить
Английский язык
Помогите срочно! Только вставить. даю 15 баллов
Ответить
Математика
Рабочий за 7 часовой рабочий день изготавливает 56 деталей, а его ученик за 4 часа в ??ень изготавливает 24 такие детали.Сколько всего деталей изго...
Ответить
Русский язык
Замени сочетания слов одним словом."Играть на барабане; начать барабанить;закончить барабанить;"
Ответить