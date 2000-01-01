Конечными или бесконечными являются множества: а) целых отрицательных однозначных чисел; б) множество натуральных пятизначных чисел; в) множество натуральных чисел
Математика
Конечными или бесконечными являются множества: а) целых отрицательных однозначных чисел; б) множество натуральных пятизначных чисел; в) множество натуральных чисел
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А) конечное, Б) конечное, В) бесконечное
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