Решите плиз..надо очень..

Математика
Решите плиз..надо очень..
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4,8 вот ответ или решение безразници : З
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