Помогите пожалуйста Если человек работает 15 дн. через 5 дн. И при том он получает 2000 р. за сутки

Математика

Помогите пожалуйста Если человек работает 15 дн. через 5 дн. И при том он получает 2000 р. за сутки

Автор: Гость