Помогите пожалуйста Если человек работает 15 дн. через 5 дн. И при том он получает 2000 р. за сутки

Математика
Помогите пожалуйста Если человек работает 15 дн. через 5 дн. И при том он получает 2000 р. за сутки
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Автор: Гость
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Гость:
Получается 30000 если ты это хотел...
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