Как понять фразу Не цветы виноваты что слепой их не видит
Литература
Как понять фразу Не цветы виноваты что слепой их не видит
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