С одного поля собрали 1 т кг картофеля, а с другого - в 4 раза меньше. Весь картофель ??азложили в мешки, по 25 кг в каждый. Сколько мешков с картофелем получили? (Напишите пожалуйста действиями)
Математика
С одного поля собрали 1 т кг картофеля, а с другого - в 4 раза меньше. Весь картофель ??азложили в мешки, по 25 кг в каждый. Сколько мешков с картофелем получили? (Напишите пожалуйста действиями)
Ответ(ы):
Гость:
1т=100кг 100:4=25кг 25+25=50мешков
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