С одного поля собрали 1 т кг картофеля, а с другого - в 4 раза меньше. Весь картофель ??азложили в мешки, по 25 кг в каждый. Сколько мешков с картофелем получили? (Напишите пожалуйста действиями)

Математика

С одного поля собрали 1 т кг картофеля, а с другого - в 4 раза меньше. Весь картофель ??азложили в мешки, по 25 кг в каждый. Сколько мешков с картофелем получили? (Напишите пожалуйста действиями)

Автор: Гость