Как понимать выражение : человек постоянно живёт не только в настоящем , но и в про??лом и обязательно в будущем?
Русский язык
Как понимать выражение : человек постоянно живёт не только в настоящем , но и в про??лом и обязательно в будущем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это означает,что у него в памяти всегда останется прошлое,также его настоящее зависимо от прошлого,он думает про свои ошибки,верные решения.А будущее,то,что человек думает о последствиях,о его будущей жизни,планирует её,заботиться о себе так,чтобы не было каких-то проступков в будущем
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