Сколько рёбер у рептилий

Биология
Сколько рёбер у рептилий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У них от 16 до 25 позвонков и каждый с парой ребер.
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