ПОМОГИИИТЕ решить пожааалуйста пожалуйста 1) sin2pix/4x-1=1/4x-1 (pi-число пи) 2)lg(x^3-5x^2+6x+7)=lg(x^3-4x^2+7x+1) оооочень-оочень надо ,ПРОШУУ
Математика
ПОМОГИИИТЕ решить пожааалуйста пожалуйста 1) sin2pix/4x-1=1/4x-1 (pi-число пи) 2)lg(x^3-5x^2+6x+7)=lg(x^3-4x^2+7x+1) оооочень-оочень надо ,ПРОШУУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)lg(x³-5x²+6x+7)=lg(x³-4x²+7x+1) x³-5x²+6x+7=x³+4x²+7x+1 -x²-x+6=0 x²+x-6=0 x₁= -3; x₂=2 Проверка показывает, что х=-3 - не является корнем уравнения х=2-корень Ответ: 2
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