Как правильно читать по английски стихотворение Country Mouse

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Как правильно читать по английски стихотворение Country Mouse
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