Как правильно делать звуко-буквенный разбор слова?Например Илья

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Как правильно делать звуко-буквенный разбор слова?Например Илья
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Автор: Гость
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