Как правильно кухОнный или кУхонный
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Как правильно кухОнный или кУхонный
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КУхонный, ударение на букву -у-. Удачи :з
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