Помогите пожалуйста решить: упростите и пешите а)28+m+72 при m=87
Математика
Помогите пожалуйста решить: упростите и пешите а)28+m+72 при m=87
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28+87+72=187 т.к. вместо m мы подставляем 87
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