Из чего состоят органы?1)из хрящей2)из межклеточного вещества3)из хромосом4)из ткан??й

Биология
Из чего состоят органы?1)из хрящей2)из межклеточного вещества3)из хромосом4)из ткан??й
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4) из тканей......................................................
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