Помогите в ателье 240мситца .Было ситца когда сшили несколько платьев расходуяна к??ждое по 3м то осталось ещё 90м ситца сколько платьев сшили
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Помогите в ателье 240мситца .Было ситца когда сшили несколько платьев расходуяна к??ждое по 3м то осталось ещё 90м ситца сколько платьев сшили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240 - 90 = 150 (израсходовали) 150:3= 50 платьев шили всего
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