Помогите в ателье 240мситца .Было ситца когда сшили несколько платьев расходуяна к??ждое по 3м то осталось ещё 90м ситца сколько платьев сшили

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Помогите в ателье 240мситца .Было ситца когда сшили несколько платьев расходуяна к??ждое по 3м то осталось ещё 90м ситца сколько платьев сшили

Автор: Гость