Подберите родственные слова добро, зло, сильные, хорошие
Обществознание
Подберите родственные слова добро, зло, сильные, хорошие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добро-добрый зло-злюка силынный- силач хорошие-хорошо
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Қазақ тiлi
Ал көптеген арасан бұлақтар мен өз бетімен атқылайтын ұңғымалардың суын жергілікті тұрғындар пайдаланады. переведите
Русский язык
Укажите падеж неизменяемых слов- жить около метро, слушать радио, ехать на метро, выступать по радио, войти в метро.