Подберите родственные слова добро, зло, сильные, хорошие

Обществознание
Подберите родственные слова добро, зло, сильные, хорошие
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добро-добрый зло-злюка силынный- силач хорошие-хорошо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Как называется группа элементов:калий,кальций,фосфор?
Ответить
Қазақ тiлi
Ал көптеген арасан бұлақтар мен өз бетімен атқылайтын ұңғымалардың суын жергілікті тұрғындар пайдаланады. переведите
Ответить
Русский язык
Укажите падеж неизменяемых слов- жить около метро, слушать радио, ехать на метро, выступать по радио, войти в метро.
Ответить
Геометрия
СРОЧНО!!! на рисунке 87 AP=BR и OA=OB.Докажите,что AR=BP
Ответить
Алгебра
ДАЮ 37 БАЛЛОВ!) Кто знает, что дальше писать?? распишите пожалуйста)
Ответить