Сочинение на тему Короли не сдаются Человек просто уступает силе

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Русский язык недаром считается одним из сложнейших языков в мире. В нашей речи присутствуют склонения и спряжения, чуждые многим иностранцам, а также существует множество незаурядных случаев, не поддающихся никакому объяснению. Взять, например, предложение "Птица сидит на столе". Русский человек не увидит здесь ничего странного, а у иностранца, изучающего русский язык сразу возникнет вопрос: почему птица сидит, а не, скажем, стоит или лежит? Ведь тарелка на столе стоит, человек тоже будет стоять, а вот вилка и ложка лежат. Или буква "ё". Точки над ней очень часто опускают в тексте, а ведь это фактически делает ее буквой "е". Существует великое множество подобных примеров, которые вводят в заблуждение каждого столкнувшегося с русским языком иностранца. Мы, люди, родившиеся в России, с самого детства слышим русскую речь и запоминаем обороты языка такими, какие они есть. Это дает нам преимущество над людьми, говорящими на других языках, так как нам будет проще понять их язык, чем им наш. Но это не значит, что для тех , кому русский язык родной, не существует никаких сложностей. Любой школьник сможет рассказать нам о трудностях, с которыми ему довелось встретиться в изучении русского языка. Никому из нас не дано знать все тонкости языкознания от самого рождения, и даже человек с автоматической грамотностью, который, казалось бы, подсознательно пишет правильно, не сможет избежать ошибок. Кроме того, для многих детей бывает трудно выговорить звуки русского языка, например "р" или "ч", поэтому появляются дефекты речи. Итак, мы понимаем, что наш язык даётся нам легче, чем иностранцам, что естественно, но и мы имеем трудности в его понимании и произношении. Наш язык сложнейший, и мы должны гордиться, что нам дано понимать его, что мы родились именно русскими людьми, ведь развитие языка приводит к развитию интеллекта, а те сложности, что нас постигают, - это испытания на пути к ясному, просвещённому будущему.