lt;spangt;Ночью в полях, под напевы метели,lt;br /gt; Дремлют, качаясь, березки и ели...lt;br /gt; Месяц меж тучек над полем сияет,-lt;br /gt; Бледная тень набегает и тает...lt;br /gt; Мнится мне ночью: меж белых березlt;br /gt...

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lt;spangt;Ночью в полях, под напевы метели,lt;br /gt; Дремлют, качаясь, березки и ели...lt;br /gt; Месяц меж тучек над полем сияет,-lt;br /gt; Бледная тень набегает и тает...lt;br /gt; Мнится мне ночью: меж белых березlt;br /gt; Бродит в туманном сиянье Мороз. lt;br /gt;Найди и выпиши родственные слова. Стрелкой покажи, какое из этих слов дало жизнь другомуlt;/spangt;

Автор: Гость