Помогитеее плизз Найдите объём прямоугольного параллепипеда,измерения которого равны четыре девятых метра,три четвёртых метра,одна третья метра плизз помогите 30баллов

Математика
Помогитеее плизз Найдите объём прямоугольного параллепипеда,измерения которого равны четыре девятых метра,три четвёртых метра,одна третья метра плизз помогите 30баллов
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