Как правильно написать 1941 в предложении: " Представьте себе ташкентский вокзал по??дней осенью 1941 года"

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Как правильно написать 1941 в предложении: " Представьте себе ташкентский вокзал по??дней осенью 1941 года"

Автор: Гость